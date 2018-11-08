Ещё
Универсальные спасатели-байкеры появятся в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Универсальные спасатели-байкеры появятся в Москве 

Мослента + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице появятся отряды спасателей-мотоциклистов. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Отмечается, что эти подразделения станут мобильными группами быстрого реагирования.
«Сотрудники мотогрупп — одновременно спасатели, пожарные и медики», — сказали в департаменте.
Предполагается, что мотогруппы смогут быстро добраться в любую точку города и первыми приступить к ликвидации происшествия, а также оказать помощь людям до прибытия основных экстренных служб. Для подразделений закупят новейшие мотоциклы туристического класса турэндуро, оснащенные средствами связи, аптечкой, огнетушителем и набором спасательных инструментов.
Мобильные мотогруппы создадут на базах пожарно-спасательных отрядов в разных районах столицы. Всего к маю 2019 года планируется приобрести 22 мотоцикла и нанять 160 новых сотрудников.
Мослента: последние новости
Москвичи прошли мимо аномалии Пассажирам МЦД дадут подышать Москвички массово заинтересовались бизнесом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина забирает Черное море812
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни26
Диспетчер проигнорировала крики о помощи убитой в лифте47
Шик воровской России 90-х62
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1017
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение