Поезд Универсиады-2019 запустили в метро Москвы

Посвященный зимней Универсиаде поезд запущен в столичном метро

На Кольцевой линии столичного метро пустили поезд, посвященный XXIX Всемирной зимней универсиаде. Церемония запуска поезда состоялась в электродепо "Красная Пресня", сообщает Агентство "Москва"

Одним из участников церемонии стал фигурист Илья Авербух , который является послом и режиссером-поставщиком церемоний открытия и закрытия универсиады 2019 года в Красноярске

"Я прошелся по составу, мне нравится, что все сделано в единой стилистике и есть интересные информационные справки", — отметил фигурист.

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что запуск поезда универсиады — важное событие, Он напомнил, что Минспорта уже не в первый раз сотрудничает с московским метро. Год назад в подземке столицы пустили поезд, посвященный Кубку конфедераций, а в этом году — посвященный ЧМ-2018.

По словам начальника столичного метрополитена Виктора Козловского, в этом году это уже 20-й брендированный состав.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Мероприятие проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).

29 сентября в Москве прошла эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019. Старт был дан в парке "Зарядье". 51 факелоносец пронес огонь универсиады по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным Москвы.

Эстафета протяженностью 7,5 километра сопровождалась презентацией зимних видов спорта. Завершилось мероприятие праздничным концертом на Фестивальной аллее "Лужников".