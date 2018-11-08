Согласован митинг против точечной застройки

Власти Москвы согласовали митинг жителей против точечной застройки

Префектура Южного административного округа (ЮАО) согласовала проведение митинга против точечной застройки в Даниловском районе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры.

"Акция согласована на 10 ноября с количеством участников до 100 человек", — сказали в пресс-службе префектуры.

Как уточнил собеседник агентства, митинг будет проводиться, чтобы выразить протест точечной застройке по адресу: 2-ая Рощинская улица владения 1,2. По данным префектуры, он пройдёт с 14.00 до 16.00 мск в сквере на Хавской улице у дома 3.