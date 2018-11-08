Ещё
Согласован митинг против точечной застройки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы согласовали митинг жителей против точечной застройки 

РИА Недвижимость + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Префектура Южного административного округа (ЮАО) согласовала проведение митинга против точечной застройки в Даниловском районе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры.
"Акция согласована на 10 ноября с количеством участников до 100 человек", — сказали в пресс-службе префектуры.
Как уточнил собеседник агентства, митинг будет проводиться, чтобы выразить протест точечной застройке по адресу: 2-ая Рощинская улица владения 1,2. По данным префектуры, он пройдёт с 14.00 до 16.00 мск в сквере на Хавской улице у дома 3.
РИА Недвижимость: последние новости
Более 60 домов реновации начнут строить в Москве до конца года Коммунарскую линию метро Москвы построят к 2024 году В Москве после реконструкции открылся Братиславский рынок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания683
Шик воровской России 90-х56
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление9
Пилот разрушающегося в воздухе Ан-2 рассказал о «чуде»34
Серябкину срочно госпитализировали21
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение