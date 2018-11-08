В Москве проверят высоту кустарников

Для того чтобы кустарники соответствовали нормам и не вызывали тревогу горожан, которые опасаются проходить мимо зарослей в темное время суток, их высоту будут регулировать.

«У нас будет рейд. Лично я буду завтра в районе Люблино и буду проходить с представителями ГБУ «Жилищник» в связи с тем, что уже темнеет достаточно рано, а у нас до сих пор нет обрезки кустов в некоторых местах, на которые жалуются жители — им страшно там идти от остановки. И я буду в Люблино проходить именно по тем жалобам жителей, которые обращают внимание, причем совершенно обоснованно, на то, что все надо делать вовремя, с точки зрения безопасности, даже обрезать кусты, включать лампочки и так далее», — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко Агентству городских новостей «Москва».