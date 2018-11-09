«Дальневосточный экспресс» запустили в метро Москвы

«Дальневосточный экспресс» начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника подземки Виктора Козловского.

Церемонию запуска провели в электродепо «Красная Пресня».

«Запуск поездов, посвященных Дальнему Востоку, уже стал хорошей традицией в метрополитене. Это уже третий поезд, посвященный Дальнему Востоку», — отметил Виктор Козловский.

На стенах каждого вагона экспресса разместили QR-коды. С помощью штрихкода можно считать информацию о регионе.

Состав будет возить пассажиров полгода. Ежедневно в его вагоны будут заходить около 20 тысяч москвичей и гостей столицы.