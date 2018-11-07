Для любителей горных лыж откроют всесезонный парк

Несколько горнолыжных спусков построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие годы, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
— В ТиНАО реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где из этого грунта будут созданы лыжные спуски, — отметил Жидкин.
Первый спуск будет расположен параллельно автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, между Киевским и Калужским шоссе, второй — в Краснопахорском парке.
Рядом с деревней Летово также создадут всесезонный парк с горнолыжным кластером. В поселении Щаповское будет активно развиваться инфраструктура для зимнего отдыха. В настоящее время идет сбор всех необходимых для этого документов, пояснил Жидкин.
Семьи с детьми смогут провести здесь свои выходные. Теперь для того, чтобы покататься на горных лыжах, не нужно будет ехать на курорты, в том числе заграничные, все трассы будут рядом с Москвой.
1 июля 2012 года территория столицы увеличилась почти на 150 тысяч гектаров за счет присоединения городских округов Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. С тех пор по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Новой Москве появилось 13 новых парков.