Для любителей горных лыж откроют всесезонный парк

Всесезонный парк для любителей горных лыж откроют в ТиНАО

Владимир Жидкин. Несколько горнолыжных спусков построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие годы, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы

— В ТиНАО реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где из этого грунта будут созданы лыжные спуски, — отметил Жидкин.

Первый спуск будет расположен параллельно автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, между Киевским и Калужским шоссе, второй — в Краснопахорском парке.

Рядом с деревней Летово также создадут всесезонный парк с горнолыжным кластером. В поселении Щаповское будет активно развиваться инфраструктура для зимнего отдыха. В настоящее время идет сбор всех необходимых для этого документов, пояснил Жидкин.

Семьи с детьми смогут провести здесь свои выходные. Теперь для того, чтобы покататься на горных лыжах, не нужно будет ехать на курорты, в том числе заграничные, все трассы будут рядом с Москвой.