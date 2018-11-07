Власти назвали долю женщин среди столичных ИП

Власти Москвы назвали долю женщин среди столичных индивидуальных предпринимателей

Наталья Сергунина. Доля женщин среди московских индивидуальных предпринимателей составляет 39%, заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы

«Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве — около 39%, а среди руководителей юридических лиц — уже почти треть. У женской аудитории есть устойчивый интерес к развитию собственного дела. И правительство города — в рамках своих компетенций поддерживает стремление женщин к предпринимательской активности. Речь идет, в частности, о бесплатных образовательных программах, финансовой и имущественной поддержке», — приводит слова Сергуниной департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Она добавила, что, по результатам опроса ГБУ «Малый бизнес Москвы», 55,6% слушателей образовательных курсов для предпринимателей в Москве — женщины.

Сергунина также назвала глобальным трендом увеличение числа женщин в бизнесе.