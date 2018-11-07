Ещё
Власти назвали долю женщин среди столичных ИП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы назвали долю женщин среди столичных индивидуальных предпринимателей 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Доля женщин среди московских индивидуальных предпринимателей составляет 39%, заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
«Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве — около 39%, а среди руководителей юридических лиц — уже почти треть. У женской аудитории есть устойчивый интерес к развитию собственного дела. И правительство города — в рамках своих компетенций поддерживает стремление женщин к предпринимательской активности. Речь идет, в частности, о бесплатных образовательных программах, финансовой и имущественной поддержке», — приводит слова Сергуниной департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Она добавила, что, по результатам опроса ГБУ «Малый бизнес Москвы», 55,6% слушателей образовательных курсов для предпринимателей в Москве — женщины.
Сергунина также назвала глобальным трендом увеличение числа женщин в бизнесе.
Rambler News Service: последние новости
Новая линия московского метро в Коммунарку будет построена к 2024 году Москва планирует внедрить новую билетную систему в общественном транспорте На Калужско-Рижской линии метро к 2021 году будут курсировать только поезда «Москва»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители «взбесили» США65
Порошенко выдвинул России «глобальное» обвинение91
Порошенко указал РПЦ на выход149
Тест: Что вы знаете об Октябрьской революции?73
Дознаватель из Уфы «потеряла память»425
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение