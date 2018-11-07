В РПЦ призвали усилить контроль за безопасностью храмов после поджога деревянной церкви в Москве

Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель Финансового-хозяйственного управления (ФХУ) церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Сергей Головков).

«Призываю настоятелей и прихожан строящихся храмов усилить охрану на своих приходах. Если у кого-то еще нет камер внешнего наблюдения, обязательно следует установить. Призываю также органы охраны порядка обратить особое внимание на эти два случая и усилить контроль за безопасностью храмов. Также призываю настоятелей московских храмов и неравнодушных жителей Москвы оказать посильную помощь пострадавшим приходам», — заявил он.

Митрополит отметил, что, ранее, в ночь с 12 на 13 октября, на ул. Камова, неизвестный поджег другой деревянный храм — иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» — и здание воскресной школы.

«О чем говорят все эти факты?! Некоторое время назад отдельные лица пытались создать протестное движение против программы строительства православных храмов в Москве. Но большинство жителей нашего города поддерживают эту программу, призванную вернуть народу утраченные святыни и преумножить национальное достояние. Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые, видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!», — сказал священнослужитель.

Он также отметил, что в истории XX века известно немало случаев, когда люди, которые разрушали храмы, впоследствии умирали в страшных мучениях, а их род прекращался.

Раннее пресс-служба ФХУ РПЦ сообщила, что деревянный храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который был подожжен неизвестным вечером 6 ноября, не подлежит восстановлению. По информации ФХУ пожар был потушен за полчаса, однако зданию был нанесен серьезный ущерб.

Также в ФХУ Агентству «Москва» уточнили, что деревянное здание являлось временным, и рядом уже почти построен большой каменный храмовый комлекс, в котором остается завершить работы по внутреннему убранству. В связи с этим в церкви обсудят вопрос о том, чтобы «богослужения продолжили совершать на отдельном пространстве нового храма».

Как пояснили в управлении, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 6 ноября около 21:00 неизвестный облил бензином и поджег сложенные им у стен алтаря столы и автомобильные покрышки.