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В РПЦ призвали усилить контроль за безопасностью храмов
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В РПЦ призвали усилить контроль за безопасностью храмов после поджога деревянной церкви в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель Финансового-хозяйственного управления (ФХУ) церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Сергей Головков).
«Призываю настоятелей и прихожан строящихся храмов усилить охрану на своих приходах. Если у кого-то еще нет камер внешнего наблюдения, обязательно следует установить. Призываю также органы охраны порядка обратить особое внимание на эти два случая и усилить контроль за безопасностью храмов. Также призываю настоятелей московских храмов и неравнодушных жителей Москвы оказать посильную помощь пострадавшим приходам», — заявил он.
Митрополит отметил, что, ранее, в ночь с 12 на 13 октября, на ул. Камова, неизвестный поджег другой деревянный храм — иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» — и здание воскресной школы.
«О чем говорят все эти факты?! Некоторое время назад отдельные лица пытались создать протестное движение против программы строительства православных храмов в Москве. Но большинство жителей нашего города поддерживают эту программу, призванную вернуть народу утраченные святыни и преумножить национальное достояние. Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые, видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!», — сказал священнослужитель.
Он также отметил, что в истории XX века известно немало случаев, когда люди, которые разрушали храмы, впоследствии умирали в страшных мучениях, а их род прекращался.
Раннее пресс-служба ФХУ РПЦ сообщила, что деревянный храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который был подожжен неизвестным вечером 6 ноября, не подлежит восстановлению. По информации ФХУ пожар был потушен за полчаса, однако зданию был нанесен серьезный ущерб.
Также в ФХУ Агентству «Москва» уточнили, что деревянное здание являлось временным, и рядом уже почти построен большой каменный храмовый комлекс, в котором остается завершить работы по внутреннему убранству. В связи с этим в церкви обсудят вопрос о том, чтобы «богослужения продолжили совершать на отдельном пространстве нового храма».
Как пояснили в управлении, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 6 ноября около 21:00 неизвестный облил бензином и поджег сложенные им у стен алтаря столы и автомобильные покрышки.
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