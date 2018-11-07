Ещё
Москвичи вспомнят Революцию в тепле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи вспомнят Революцию в тепле 

Мослента 1 час назад
Среда, 7 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«Все благодаря влиянию антициклона, который обеспечит жителей столичного региона солнечной и сухой погодой при температурном фоне на четыре градуса выше климатической нормы», — говорится в сообщении.
Днем в Москве ожидается до плюс 6-8 градусов при переменной облачности, без осадков, однако местами возможен туман. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление незначительно снизится до 753 миллиметров ртутного столба.
Ранее в «Фобосе» сообщали, что климатическая зима в Москве настанет только в последних числах ноября, то есть на 7-10 суток позже, чем обычно.
7 ноября (25 октября по старому стилю) в СССР отмечался главный государственный праздник — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Мослента: последние новости
В Москве появится новая билетная система Московские центральные диаметры приобрели очертания Мэр Москвы порадует велосипедистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель из Уфы «потеряла память»182
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян367
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?28
Умер Геннадий Четвериков3
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием400
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
00:14
Запашного госпитализировали в Германии
Шоу-бизнес
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
02:11
Медведев объяснил смысл санкций США
Политика США
02:56
Раскол в США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение