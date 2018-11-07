Запущен новый сервис по недвижимости

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В Москве запустили сервис проверки подлинности выписок из реестра недвижимости 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Управление Росреестра по Москве разработало собственный сервис по проверке выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выданных на бумажном носителе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Заработавшая сегодня в публичном доступе система позволит установить подлинность документа [выписки из ЕГРН] и полноту содержащихся в нем сведений в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории столицы. Кроме того, можно будет проверить выписки, полученные в других регионах, но только по столичным объектам", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время сервис протестирован и запущен в пилотном режиме на отдельном сайте.
"За 10 месяцев этого года мы выдали более 4,5 миллионов выписок из "единого реестра", то есть каждый день в управление поступает в среднем по 20 тыс. запросов на данную услугу. К сожалению, по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации. В этой связи мы постарались сделать простой и бесплатный продукт, который позволит любому заинтересованному лицу — будь то гражданин, нотариус, представитель кредитного учреждения или государственной власти — быстро проверить сам факт выдачи этого документа. Надеемся, что сервис будет востребован и поможет свести к минимуму число поддельных выписок", — цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.
Как пояснили в ведомстве, предпосылками к появлению сервиса стало растущее число обращений о проверке достоверности информации, содержащейся в выписках ЕГРН. Управление выявило многочисленные сайты, предоставляющие посреднические услуги, в том числе по получению сведений из реестра.
"Подобные посреднические услуги подрывают имидж и репутацию Росреестра, а также вводят в заблуждение заявителей о стоимости [предоставления] сведений из ЕГРН", — отметил собеседник агентства. При этом в ведомстве напомнили, что приказом Минэкономразвития РФ от 10 мая 2016 года установлена фиксированная плата за выписку из ЕГРН на бумажном носителе в размере 400 руб. для физического лица и 1100 руб. — для юридического. Получить выписку можно также в многофункциональных центрах "Мои документы" и на портале Росреестра.
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