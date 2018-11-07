Запущен новый сервис по недвижимости

В Москве запустили сервис проверки подлинности выписок из реестра недвижимости

Управление Росреестра по Москве разработало собственный сервис по проверке выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выданных на бумажном носителе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Заработавшая сегодня в публичном доступе система позволит установить подлинность документа [выписки из ЕГРН] и полноту содержащихся в нем сведений в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории столицы. Кроме того, можно будет проверить выписки, полученные в других регионах, но только по столичным объектам", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время сервис протестирован и запущен в пилотном режиме на отдельном сайте.

"За 10 месяцев этого года мы выдали более 4,5 миллионов выписок из "единого реестра", то есть каждый день в управление поступает в среднем по 20 тыс. запросов на данную услугу. К сожалению, по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации. В этой связи мы постарались сделать простой и бесплатный продукт, который позволит любому заинтересованному лицу — будь то гражданин, нотариус, представитель кредитного учреждения или государственной власти — быстро проверить сам факт выдачи этого документа. Надеемся, что сервис будет востребован и поможет свести к минимуму число поддельных выписок", — цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.

Как пояснили в ведомстве, предпосылками к появлению сервиса стало растущее число обращений о проверке достоверности информации, содержащейся в выписках ЕГРН. Управление выявило многочисленные сайты, предоставляющие посреднические услуги, в том числе по получению сведений из реестра.