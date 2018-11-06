С. Собянин поддержал планы развития «Мосфильма»

«Мы с вами говорили о том, что на территории «Мосфильма» было много разных проектов, особенно в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Здесь хотели построить жилищных комплекс — «Мосфильм» закрыть — торговый центр. Так что я поздравляю — уже поставлена точка в этих спорах, в этих разговорах. «Мосфильм» не только остается, а становится более современным. Я думаю, к своему столетию он приобретет другой вид и другие возможности, и самые современные павильоны, и киноконцертный зал. Так что поздравляю с этим событием, значимым для города», — сказал С. Собянин.

В свою очередь К. Шахназаров поблагодарил С. Собянина за помощь в реализации проектов по развитию киностудии. «Без участия Москвы это было бы невозможно, поэтому я тоже поблагодарю вас, Сергей Семенович. Я знаю, что вы много принимали участия в этом проекте, помогали активно, и, конечно, без вашего участия, это бы было невозможно», — сказал он.