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Собянин поддержал планы развития «Мосфильма»
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С. Собянин поддержал планы развития «Мосфильма» 

Агентство «Москва» + ещё 13 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых съемочных павильонов «Мосфильма» и поддержал планы по его развитию. Мэра сопровождал кинорежиссер Карен Шахназаров, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы с вами говорили о том, что на территории «Мосфильма» было много разных проектов, особенно в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Здесь хотели построить жилищных комплекс — «Мосфильм» закрыть — торговый центр. Так что я поздравляю — уже поставлена точка в этих спорах, в этих разговорах. «Мосфильм» не только остается, а становится более современным. Я думаю, к своему столетию он приобретет другой вид и другие возможности, и самые современные павильоны, и киноконцертный зал. Так что поздравляю с этим событием, значимым для города», — сказал С. Собянин.
В свою очередь К. Шахназаров поблагодарил С. Собянина за помощь в реализации проектов по развитию киностудии. «Без участия Москвы это было бы невозможно, поэтому я тоже поблагодарю вас, Сергей Семенович. Я знаю, что вы много принимали участия в этом проекте, помогали активно, и, конечно, без вашего участия, это бы было невозможно», — сказал он.
Мэр добавил, что городские власти продолжат оказывать поддержку «Мосфильму». «Будем помогать и дальше. Этот проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы будем контролировать и помогать до завершения. Надеюсь, что он завершится даже раньше намеченного срока», — сказал С. Собянин.
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