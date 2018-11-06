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Движение по Кутузовскому проспекту ограничили
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Движение по Кутузовскому проспекту ограничили из-за строительства метро 

Москва24 + ещё 9 5 часов назад
Фото: Москва24
Проезд транспорта ограничили на участке Кутузовского проспекта по 2 декабря из-за строительных работ на Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Как уточнили в инфоцентре, ограничения действуют на участке Кутузовского проспекта от дома 2/1, корпус 1А до дома 4/2. Отмечается также, что до 30 ноября будет круглосуточно перекрыта одна полоса в сторону области. Затем, 1 и 2 декабря, для автомобилистов будет недоступна одна полоса в сторону центра − с 01:30 по 04:30.
Калининско-Солнцевскую линию метро могут продлить до аэропорта Внуково до конца 2022 года. В 2019 году планируется утвердить проект планировки территории, по которой пройдет новый участок желтой ветки: от станции "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково.
Ранее также сообщалось, что для работ по строительству БКЛ с 3 октября по 21 ноября участок серой ветки метро между станциями "Чеховская" и "Петровско-Разумовская" будет закрываться на полчаса раньше — в 0:30.
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