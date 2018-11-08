Спасатели будут нести службу на мотоциклах

Спасатели Москвы будут нести службу на мотоциклах

Специальные группы работают в Пожарно-спасательном центре Департамента ГОЧСиПБ уже 8 лет. Сотрудники мотогрупп — одновременно спасатели, пожарные и медики.

Они быстро добираются в любую точку города, первыми приступают к ликвидации и оказывают помощь пострадавшим до прибытия основных экстренных служб.

Сейчас в столицы работают две мотогруппы: одна дислоцируется в ТиНАО, вторая — в центре «Москва-Сити». На вооружении мотоспасателей находятся новейшие мотоциклы класса турэндуро, оснащенные средствами связи, аптечкой, огнетушителем и набором спасательных инструментов.

«Основная работа спасателей-мотоциклистов — это оперативное прибытие к месту ЧС и помощь пострадавшим», — говорит Владимир Сченснович, заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ. — В этом году мы отрабатывали новые для мотогруппы технологии с ликвидацией ЧС на транспорте с большим количеством пострадавших. И поняли, что нам для Москвы четырех расчетов мало».

Всего планируется пополнить Пожарно-спасательный центр столицы 160 сотрудниками и 22 мотоциклами. Мобильные группы быстрого реагирования создадут на базе пожарно-спасательных отрядов № 206 (поселок Внуково, улица Центральная), № 207 (улица Тестовская), № 214 (Зеленоград, Проектируемый проезд), № 215 (улица Лебедянская).

Конечно, при наборе в мотогруппу приоритет отдается профессиональным пожарным и спасателям. Однако мотоциклисты, желающие работать спасателями в мотогруппе могут обратиться в отдел кадров Пожарно-спасательного центра Москвы по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, домовладение 79, телефон 8 (495) 414-51-65. Первые 37 кандидатов уже подали заявления о приеме на работу.

Сотрудники мотогруппы кроме общей спасательной подготовки дополнительно обучаются экстремальному и контраварийному вождению. После расширения мотоподразделения спасатели на мотоциклах, как супергерои будут оперативно оказывать помощь населению столицы.