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Сотни плакатов с легендами разместили в метро
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Сотни плакатов с легендами Москвы разместили на станциях метро 

Вечерняя Москва + ещё 12 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На 150 станциях метрополитена столицы появились информационные плакаты, которые содержат исторические данные. Планируется, что до конца ноября 2018 года их укрепят еще на 50 станциях подземки.
Яркие постеры рассказывают не только об исторических фактах различных станций, но и о легендах, которые связаны с районами, улицами и домами поблизости. Каждому пассажиру станет доступна редкая информация, которую не найти на мемориальных табличках. Все плакаты установлены для того, чтобы развить любовь горожан к Москве и ее истории.
На каждой станции метрополитена находится пара сообщений — этот проект, расчитанный на 10 месяцев, был назван «Привет, Москва!». Планируется, что в нем используют по четыре блока информационных сообщений: «Москва историческая», «Москва литературная и театральная», «Москва музыкальная» и «Москва кинематографическая».
Отмечается, что информацию подбирали авторитетные и уважаемые источники, в числе которых историки и искусствоведы. Плакаты будут находится в столичном метро до конца этого года, после чего они сменятся постерами с информацией о фильмах, снятых в Москве.
Интересно, что каждый плакат имеет свою изюминку. К примеру, постер на станции «Парк культуры» познакомит пассажиров с историей первого варианта известной скульптуры «Девушка с веслом» — планировалось, что она будет украшать Парк Горького. Однако вскоре ее забраковали по причине откровенности. В итоге для скульптуры придумали копию поскромнее.
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