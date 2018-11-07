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В Москве прошел марш в честь парада 1941 года
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Российские истребители "взбесили" США

В Москве прошел марш в честь парада 1941 года 

Газета.Ru + ещё 61 4 часа назад
Фото: Reuters
В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-летию военного парада на Красной площади. Об этом сообщает РИА "Новости".
В торжественном марше приняли участие пять тысяч человек, в том числе военнослужащие Минобороны России в составе исторических рот, кавалерийская группа президентского полка ФСО, ученики Московского суворовского и военно-музыкальных училищ, парадные расчеты кадетов, участники военно-исторических клубов, а также сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.
Кроме того, участники парада 1941 года и Парада Победы 1945 года приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Парад 7 ноября 1941 года стал первым военным парадом СССР в годы Великой Отечественной войны. Во время проведения парада линия фронта проходила в нескольких десятках километров от Москвы.
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