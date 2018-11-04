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Необычный арт-объект появился в Москве
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Необычный арт-объект появился в Москве в День народного единства 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: nsn.fm
Дом на Садовом кольце в Москве в День народного единства превратился в арт-объект. Художники изобразили на фасаде здания квартиры, с жильцами различных национальностей.
Слоган над изображением гласит: «Россия — наш общий дом! 4 ноября — День народного единства».
Как пояснили журналистам в компании «Городские Галереи», инсталляция стала подарком горожанам к празднику.
«Приветливые и добропорядочные соседи одного дома — России!» — отметили авторы инсталляции в беседе с ФАН.
Инсталляция изображает несколько квартир с жителями, которые занимаются повседневными делами. Издалека может показаться, что у дома просто отсутствует стена.
Добавим, что инсталляция будет украшать здание на Садовом кольце целый месяц — с 4 ноября по 4 декабря. Найти ее можно по адресу ул. Валовая, дом 29.
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