Стартовало переселение еще одной пятиэтажки в рамках реновации

Сергей Левкин. В столичном районе Бабушкинский стартовало переселение еще одной пятиэтажки по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы

По его словам, речь идет о доме 27 по улице Летчика Бабушкина. Жильцам сорока квартир вручили ордера для осмотра новых квартир в готовом доме на улице Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 2, передает Агентство "Москва"

Переселение в районе Бабушкинский стартовало в начале лета 2018 года. Нынешняя пятиэтажка уже четвертая в этой районе, которая готовится к сносу.

В июне жители двух пятиэтажек по адресам улица Осташковская, дом 9, корпус 2 и дом 9, корпус 3 начали заселяться в два новых дома по адресам улица Летчика Бабушкина, дом 39 и дом 41. В начале сентября в новостройки переехали жители еще одного дома по адресу улица Осташковская, дом 9, корпус 4.

Таким образом, под цели программы реновации в районе переданы три новостройки. 91% жителей из трех отселяемых ранее домов дали согласие на переезд.

До конца 2019 года в Москве начнут строить более 150 домов по программе реновации. Сейчас по этой программе строятся 36 домов.

На прошлой неделе 12 стартовых площадок были включены в список адресов по программе реновации. Всего утверждено 256 стартовых площадок общей площадью около 4 миллионов квадратных метров. Разработана проектная документация на строительство более 110 домов.

В августе 2017 года была утверждена программа реновации. По итогам голосования среди москвичей, в программу вошло более пяти тысяч домов. Среди них в большинстве — это пятиэтажные хрущевки. Общая площадь жилья составляет около 16 миллионов квадратных метров — это 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона человек.