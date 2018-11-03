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Собянин рассказал о рекордах велопроката
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Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: АГН "Москва"
Велопрокатом в Москве стали пользоваться в два раза чаще. За минувший сезон москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок — 4,25 млн 
Сезон велопроката в Москве завершился рекордом. За полгода жители и гости столицы совершили более 4 миллионов поездок. Это почти в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере, передает "ТВ Центр".
Он пообещал, что количество точек проката увеличится уже следующей весной. Сейчас велосипеды отвозят на специальные склады, где они пройдут техобслуживание и останутся до весны. Всего в столице работало 430 точек проката, на которых было доступно более четырех тысяч велосипедов.
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