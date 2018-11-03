Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве

Завершили сезон велопроката в Москве. Это рекордный год: с 26 апреля по 31 октября горожане и гости города совершили 4,25 млн поездок — в 1,8 раз больше, чем в 2017 году. Нас постоянно просят увеличить количество велосипедов и точек проката, в следующем сезоне так и сделаем. pic.twitter.com/2a5IluAyIn— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 ноября 2018 г. Велопрокатом в Москве стали пользоваться в два раза чаще. За минувший сезон москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок — 4,25 млн

Сезон велопроката в Москве завершился рекордом. За полгода жители и гости столицы совершили более 4 миллионов поездок. Это почти в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере, передает "ТВ Центр".

Он пообещал, что количество точек проката увеличится уже следующей весной. Сейчас велосипеды отвозят на специальные склады, где они пройдут техобслуживание и останутся до весны. Всего в столице работало 430 точек проката, на которых было доступно более четырех тысяч велосипедов.