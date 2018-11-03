Ещё
«Чеховский» поезд запустили в метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чеховский» поезд запустили в московском метро 

News.ru + ещё 15 12 часов назад
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Ещё один тематический поезд вышел на Замоскворецкую линию метро Москвы. В ночь на субботу на «зелёной» ветке запустили состав к юбилею МХТ.
«Он познакомит пассажиров с историей Московского Художественного театра, которому в этом году исполняется 120 лет», — рассказали в метро.
Во время запуска театрального поезда молодые артисты МХТ на станции «Театральная» прочли фрагмент из «Этики» Константина Станиславского в жанре хип-хоп.
Это уже девятнадцатый тематический состав в столичной подземке. Он будет курсировать до конца апреля и перевезёт более двух миллионов человек.
«Только за один рабочий день в поезде смогут проехать до 20 тысяч пассажиров. Такое количество зрителей могло бы разместиться в 21 зале МХТ», — пояснили в метро.
Поезд оформили в классических цветах театра, элементы на бортах повторяют шехтелевский орнамент на занавесе МХТ имени А. П. Чехова и его знаменитую Чайку. А каждый вагон посвящен событиям и людям из истории театра.
Ранее News.ru писал, что в Москве в ноябре на одной сцене соберутся звёзды мирового балета.
News.ru: последние новости
Сбой произошёл при пополнении карты «Тройка» Строительство плавучих посёлков анонсировали в Москве В центре Москвы горит выселенное здание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей
Михалков разоблачил Филарета66
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе143
Захарова рассказала о зарплате мужа53
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве20
Видео
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
02:01
МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США
Политика
01:17
Захарова рассказала о зарплате мужа
Политика
00:15
Петербуржец провалился в яму с кипятком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение