«Чеховский» поезд запустили в метро

«Чеховский» поезд запустили в московском метро

Ещё один тематический поезд вышел на Замоскворецкую линию метро Москвы . В ночь на субботу на «зелёной» ветке запустили состав к юбилею МХТ.

«Он познакомит пассажиров с историей Московского Художественного театра, которому в этом году исполняется 120 лет», — рассказали в метро.

Во время запуска театрального поезда молодые артисты МХТ на станции «Театральная» прочли фрагмент из «Этики» Константина Станиславского в жанре хип-хоп.

Это уже девятнадцатый тематический состав в столичной подземке. Он будет курсировать до конца апреля и перевезёт более двух миллионов человек.

«Только за один рабочий день в поезде смогут проехать до 20 тысяч пассажиров. Такое количество зрителей могло бы разместиться в 21 зале МХТ», — пояснили в метро.

Поезд оформили в классических цветах театра, элементы на бортах повторяют шехтелевский орнамент на занавесе МХТ имени А. П. Чехова и его знаменитую Чайку. А каждый вагон посвящен событиям и людям из истории театра.

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