Амурская лесная кошка поселилась в Москве

Амурская лесная кошка появилась в Московском зоопарке

Впервые за 30 лет самка амурского лесного кота пополнила коллекцию редких животных Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Дальневосточная кошка считается редким подвидом бенгальской породы. В дикой природе эти кошки обитают в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Еще их можно встретить в некоторых заповедниках — Ханкайском, Уссурийском , Лазовском и других.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новая обитательница приехала в начале осени из Новосибирского зоопарка.

Животное спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей. Кошка еще не совсем освоилась на новом месте, она пугается неожиданных громких звуков и резких движений и часто прячется во внутреннем помещении.

В остальное время она исследует вольер и играет. Новой обитательнице сейчас почти шесть месяцев. Она очень активная и подвижная кошка. К ухаживающим за ней сотрудникам уже привыкла и узнает их. В меню кошки входит курятина, говядина и злаковые корма.

По натуре дальневосточные лесные коты достаточно скрытны и осторожны, поэтому наблюдать за ними лучше во время показательных кормлений, рассказала Акулова.

Это можно сделать в экспозиции "Фауна России" в 11:00 со вторника по пятницу.