Ещё
Амурская лесная кошка поселилась в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Амурская лесная кошка появилась в Московском зоопарке 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Впервые за 30 лет самка амурского лесного кота пополнила коллекцию редких животных Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Дальневосточная кошка считается редким подвидом бенгальской породы. В дикой природе эти кошки обитают в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Еще их можно встретить в некоторых заповедниках — Ханкайском, Уссурийском, Лазовском и других.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новая обитательница приехала в начале осени из Новосибирского зоопарка.
Животное спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей. Кошка еще не совсем освоилась на новом месте, она пугается неожиданных громких звуков и резких движений и часто прячется во внутреннем помещении.
В остальное время она исследует вольер и играет. Новой обитательнице сейчас почти шесть месяцев. Она очень активная и подвижная кошка. К ухаживающим за ней сотрудникам уже привыкла и узнает их. В меню кошки входит курятина, говядина и злаковые корма.
По натуре дальневосточные лесные коты достаточно скрытны и осторожны, поэтому наблюдать за ними лучше во время показательных кормлений, рассказала Акулова.
Это можно сделать в экспозиции "Фауна России" в 11:00 со вторника по пятницу.
Москва24: последние новости
Новыми станциями салатовой ветки метро воспользовались более 11 миллионов пассажиров Свыше 66 тысяч московских пар поженились с января по сентябрь Строительство ТПУ "Строгино" отменили по просьбам москвичей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина «психанула» в ответ на санкции России
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление
Москву смоет28
Ефремову предложили повторить судьбу Максаковой323
У подозреваемых в изнасиловании прошли обыски52
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
00:39
Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
02:57
Москву смоет
Погода Новости Москвы
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
07:12
Производитель супероружия РФ признал влияние санкций
Наука и техника Армия
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
01:18
У подозреваемых в изнасиловании прошли обыски
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение