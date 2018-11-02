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Новые станции метро стали более востребованными
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Новыми станциями салатовой ветки метро воспользовались более 11 миллионов пассажиров 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пассажиропоток "Селигерской", "Окружной" и "Верхних Лихоборов" в будние дни достигает 68 тысяч человек. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Новые станции стали более востребованными у москвичей и гостей столицы. В октябре пассажиропоток этого участка увеличился почти на 30 процентов по сравнению с первой неделей его работы. Тогда в будний день станциями пользовались порядка 52 тысяч человек, сейчас — более 67,5 тысячи", — рассказал он.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, самой популярной у пассажиров стала станция "Селигерская". С марта ею воспользовались более 7,5 миллиона пассажиров.
В марте этого года Сергей Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная".
В апреле стало известно, что "Мосметрострой" выиграл конкурс на строительство продления Люблинско-Дмитровской линии метро на участке, включающем в себя станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово".
Строительство северного участка салатовой ветки от станции "Селигерская" к поселку Северный стартует в начале 2019 года. Но по этому участку еще ожидаются торги на конечную станцию "Физтех", за ней будут построены оборотные тупики. Станция должна появиться на территории поселка Северный.
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