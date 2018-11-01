Названы наиболее упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы

Система мониторинга соцмедиа «Медиалогия» составила рейтинг наиболее упоминаемых в СМИ достопримечательностей в сентябре 2018 года. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Для рейтинга специалисты составили список самых популярных мест столицы.

Лидером оказалась ВДНХ (11 487 упоминаний). Обогнать конкурентов ей помогли XXXI Московская международная книжная выставка-ярмарка, открытие досугово-образовательного центра «Техноград», празднование Дня города и запуск первых в Москве электробусов от южного вестибюля ВДНХ.

На втором месте Красная площадь (6553 упоминания). Про нее в СМИ писали в связи с проведением фестиваля «Спасская башня» и презентацией Григорием Лепсом своей частной коллекции в Историческом музее.

Третье место досталось Большому театру (6177 упоминаний). На его фасаде показали клип группы «Би-2» и рэпера Oxxxymiron в рамках международного фестиваля «Круг света». Также в культурном учреждении представили премьеру первого в истории ГАБТ мюзикла — «Кандид» Бернстайна и концерт «Кальман. Оперетта. Гала».

На четвертом месте расположился парк «Зарядье» (5127 упоминаний). Журналисты пристально следили за ним по причине инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина , празднования там Дня города и открытия нового концертного зала. Кроме того, через парк пронесли огонь зимней Универсиады-2019.

Пятерку замыкает Третьяковская галерея (4306 упоминаний). Там организаторы проводили выставки «В будущее возьмут не всех» и «Сокровища музеев России». Помимо этого представители медиа писали о создании первого регионального филиала галереи в Самаре.

На шестой строчке рейтинга — Храм Христа Спасителя (4233 упоминания). В нем выставляли мощи Спиридона Тримифунтского, а проводили праздничную литургию в честь дня чествования образа Божией Матери «Неопалимая Купина». Мероприятия в честь Дня города и торжественную церемонию открытия дней Калужской области в Москве проводили недалеко от храма.

Седьмое место занял Московский художественный театр имени А. П. Чехова (3462 упоминания). В СМИ его упоминали в связи с юбилейным вечером Ирины Мирошниченко , новым вечером из литературного цикла «Круг чтения» на Малой сцене МХТ, открытием выставки «Благородство, прямота и деликатность дарования Аллы Покровской ». Также журналисты обратили на него внимание во время II Благотворительного театрального велозаезда «ТеатРалли» по случаю Дня города.

На восьмом месте расположился Парк Победы (3247 упоминаний). В мемориальном комплексе провели форум «Московское долголетие», акцию «Единый час духовности „Голубь мира“», благотворительный забег Run & Eat и ежегодный «Фестиваль прессы».

Парк Горького (2904 упоминания) занимает девятую строчку рейтинга. Про него вспоминали в связи со стартом VI исторического велопарада и завершением основных работ по благоустройству исторического входа в парк со стороны Ленинского проспекта.

Замыкает рейтинг Музей-заповедник Царицыно (2516 упоминания). Там прошел фестиваль «Круг света», отметили Международный день пожилых людей и День города.