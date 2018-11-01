В Москве начат сбор домиков для уток

Москвичи с 1 ноября могут поучаствовать в необычной акции — сборе домиков для живущих в городе уток гоголей, сообщили в четверг РИА Новости в "Мосприроде".

"Мосприрода" призывает горожан помочь увеличить популяцию гоголя в городе. Гоголь — красивая коренастая птица. Самцы весной имеют контрастную окраску из сочетания белого и черного. Особый отличительный признак — округлое белое пятно на щеке между клювом и глазом. Все желающие могут изготовить свой гоголятник и передать его в "Мосприроду", а затем и присоединиться к развешиванию гоголятников вместе с орнитологами для лучшего эффекта. Принести гоголятник можно с 1 по 20 ноября", — рассказали РИА Новости в учреждении.

Как добавили в "Мосприроде", гоголятник жители могут сделать не только в виде скворечника, но и в формате дуплянки из неструганых досок. Дуплянка — гнездовье в виде куска древесного ствола с выдолбленной сердцевиной, закрытого сверху и снизу с летком для птиц в стенке, пояснили в пресс-службе. Специалисты "Мосприроды" развесят гоголятники 26 ноября в Терлецком парке на востоке столицы.

"Гоголи облюбовали именно восточную часть города. Все потому, что для гоголя здесь наилучшие условия — несколько крупных прудов и возрастные деревья, в частности, липы и дубы", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что свежие гоголятники нужно вешать именно осенью, так как за зиму гнездовья посереют и обретут более природный вид. При этом гоголятник вешают не у самого водоема, а примерно в 300-400 метрах от него, так, чтобы у птицы был свободный подлет к воде. Высота гоголятника должна быть не менее 60 сантиметров, а высота его расположения не менее 4-5 метров от земли.

"Сами гоголи прилетают ранней весной, когда в лесу еще много снега, и по прилету их уже будет ждать новый дом. Любопытно, что малыши-птенцы выходят из укрытия на зов матери уже на второй день после рождения. Они еще не умеют летать, но уже умеют плавать. Бесстрашные гоголята просто выпрыгивают из домика и планируют, растопырив крылья и перепонки на лапах", — отметили в учреждении.

Схему того, как сконструировать домик для гоголят, можно посмотреть на сайте mospriroda.ru.