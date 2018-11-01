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На Кутузовском проспекте появилась дополнительная полоса
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На Кутузовском проспекте в Москве появилась дополнительная полоса 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пропускная способность столичного Кутузовского проспекта выросла из-за переорганизации дорожного движения.
Об этом сообщает m24 со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Благодаря переразметке пропускная способность Кутузовского проспекта выросла на 1800 машин в час, и десятки тысяч автомобилистов смогут сэкономить от пяти до 15 минут в пути», — отметил он.
Ранее власти Москвы рассказали о перевыполнении плана по строительству дорог в 2018 году.
Также портал progorod43.ru передавал, что в Кирове создают транспортную стратегию развития города на ближайшие 30 лет.
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