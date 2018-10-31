В Москве запланировали более 150 концертов на фестивале «День народного единства»

Москве запланировали свыше 150 концертов на фестивале «День народного единства», сообщает портал мэра и правительства.

Выступления состоятся на семи площадках с 3 по 5 ноября. Прозвучат кавер-версии известных песен и фолк-композиции, классическая и эстрадная музыка.

Кроме того, выступят Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», этногруппа «Русское поле» из Владимирской области и другие коллективы, передаёт m24.