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В Москве запланировали более 150 концертов
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В Москве запланировали более 150 концертов на фестивале «День народного единства» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: mos.ru
В Москве запланировали свыше 150 концертов на фестивале «День народного единства», сообщает портал мэра и правительства.
Выступления состоятся на семи площадках с 3 по 5 ноября. Прозвучат кавер-версии известных песен и фолк-композиции, классическая и эстрадная музыка.
Среди участников — группы Russian Acappella Band, «Русский бит» и What’s Up, ВИА The Champions, Юлианна Караулова, Алексей Воробьёв, Стас Пьеха.
Кроме того, выступят Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», этногруппа «Русское поле» из Владимирской области и другие коллективы, передаёт m24.
Ранее Роструд напомнил о трёхдневных выходных в России в начале ноября.
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