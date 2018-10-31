Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

Самые низкие ставки аренды жилья отмечаются в таких локациях «старой» Москвы, как Зеленоград, Молжаниновский и Северный районы. В Новой Москве дешевле всего съемные квартиры стоят в Троицком автономном округе. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков портала «Мир Квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Средняя ставка аренды жилья в ЗелАО в октябре 2018-го составила 25,7 тысячи рублей в месяц, в Молжаниновском районе — 27,2 тысячи, в районе Северный — 28,6 тысячи рублей в месяц. Самое дешевое жилье на территории столицы предлагается в аренду в Троицком округе Новой Москвы. Ставки на этой территории начинаются от 22,8 тысячи рублей в месяц.

Внутри МКАД съемное жилье дешевле всего обойдется квартирантам в Капотне, Бирюлево Восточном и Бирюлево Западном (29,7, 30 и 31,7 тысячи рублей в месяц соответственно).

«Существенного роста ставок в "дешевых" районах ждать безосновательно, поскольку платежеспособность арендаторов в этом сегменте если не понизилась, то осталась на прежнем уровне», — прокомментировал ситуацию в сегменте генеральный директор «Мира Квартир» Павел Луценко.

Ранее аналитики портала вычислили среднюю ставку аренды типового жилья в центре Москве. По их данным, показатель в октябре 2018-го составил 103 тысячи рублей в месяц. При этом в статистику не вошли квартиры и апартаменты в элитных жилых комплексах.