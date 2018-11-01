Ещё
Напротив Кремля нашли клад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве найден клад старинных монет 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Археологи обнаружили клад из медных монет конца ХIХ — начала ХХ века во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной в Москве.
Как передает ТАСС, по словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, в тайнике нашли 135 монет достоинством от половины копейки до пяти копеек. Деньги варьируются от 1870-х годов до 1915-го.
Емельянов подчеркнул, что общая сумма невелика — всего два рубля 36 копеек. Он отметил, что для сравнения 100 лет назад дневная плата мастерового составляла от 30 до 50 копеек, бутерброд с ветчиной стоил от трех до пяти копеек, бутылка хорошего отечественного вина — 50-60 копеек, а французского шампанского — до трех рублей.
При этом глава департамента полагает, что клад является яркой иллюстрацией финансового кризиса, разразившегося в Российской империи в связи с Первой мировой войной, когда к концу 1915 года купюры начали обесцениваться и поданные Николая II всячески старались припрятать металлические монеты.
Судя по всему, клад хранился в кожаном кошельке или мешочке, поскольку на некоторых монетах сохранились фрагменты кожи. Ценная находка передана на реставрацию, а затем займет свое место в музее.
Вести.Ru: последние новости
На территории завода ЗиЛ вспыхнул сильный пожар "Прямой эфир" Малахова 26 октября будет посвящен памяти Николая Караченцова Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад898
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика655
Штрафы за резину: Что изменится в жизни россиян39
Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат оголодал154
В студии «Россия 1» разразился скандал69
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение