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Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы
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Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 

Российская Газета + ещё 8 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ 11 районов столицы, два соответствующих распоряжения были опубликованы в четверг на сайте правительства столицы.
Главой управы Хорошевского района назначается Сергей Бахров, района Сокол — Алексей Борисенко, района Восточное Дегунино — Александр Емельянов, района Аэропорт — Юрий Сугаков, района Левобережный — Юрий Фисенко, Войковского района — Дмитрий Янишевский, района Коптево — Николай Катанов, Молжаниновского района — Сергей Любарский, Дмитровского района — Сергей Перхун, говорится в тексте распоряжения.
Также в четверг на сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение, согласно которому главой управы Красносельского района назначается Светлана Вахнина, а главой управы района Хамовники — Ольга Шовгеня.
Трое из назначенцев при этом уже занимали должности глав управ московских районов. Так, Сергей Бахров освобождается от должности главы управы района Сокол, прекращаются полномочия Юрия Сугакова в должности главы управы района Коптево, а Юрий Фисенко перестает возглавлять управу Дмитровского района.
Служебные контракты с главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы. При этом длительность контракта не должна превышать предельный срок замещения данных должностей.
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