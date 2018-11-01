Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы

Также в четверг на сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение, согласно которому главой управы Красносельского района назначается Светлана Вахнина, а главой управы района Хамовники — Ольга Шовгеня.

Трое из назначенцев при этом уже занимали должности глав управ московских районов. Так, Сергей Бахров освобождается от должности главы управы района Сокол, прекращаются полномочия Юрия Сугакова в должности главы управы района Коптево, а Юрий Фисенко перестает возглавлять управу Дмитровского района.

Служебные контракты с главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы. При этом длительность контракта не должна превышать предельный срок замещения данных должностей.