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МЖД пустит доппоезда в праздники
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МЖД пустит 20 дополнительных поездов из Москвы до крупных российских городов 2-5 ноября 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москву с крупными российскими городами свяжут 20 дополнительных пассажирских поездов на ноябрьские праздники, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Со 2 по 5 ноября в период празднования Дня народного единства Московский филиал АО «ФПК» назначил для перевозки пассажиров 20 дополнительных поездов. Они свяжут Москву с Белгородом, Брянском, Казанью, Курском, Кировом, Льговом, Новозыбковом, Пензой, Самарой, Смоленском, Саранском, Тольятти и Чебоксарами. Благодаря дополнительным составам увеличивается количество мест для желающих отправиться в поездку в период праздников», — говорится в сообщении.
Так, по статистике, в последние годы зафиксирован рост пассажиропотока в этот период. В ноябрьские праздники 2017 г. было перевезено 191 тыс. пассажиров, что на 11,5% больше аналогичного периода 2016 г. В этом году АО «ФПК» планирует перевезти еще на 4,5% больше пассажиров. Поэтому количество дополнительных поездов в 2018 г. увеличено с 16 до 20. «Пик» перевозок ожидается 2 и 5 ноября.
Уточняется, что билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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