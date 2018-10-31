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Зеленый театр ВДНХ отреставрируют
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В Москве отреставрируют Зеленый театр ВДНХ 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: zeleny-teatr.vdnh.ru
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реставрацию Зеленого театра ВДНХ, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.
В здании заменят прогнившие деревянные конструкции кровли, отреставрируют балюстрады лестниц и пол. Также будут восстановлены первоначальные габариты проемов репетиционных залов и выходов на сцену. Все оконные проемы раскроют, а козырьки приямков демонтируют и заменят на новые. Реставрационные работы будут финансироваться из столичного бюджета.
Зеленый театр построили из дерева в 1939 году. В 1954 году здание было перестроено и обрело новый художественный образ.
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