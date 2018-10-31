Зеленый театр ВДНХ отреставрируют

В Москве отреставрируют Зеленый театр ВДНХ

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реставрацию Зеленого театра ВДНХ, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

В здании заменят прогнившие деревянные конструкции кровли, отреставрируют балюстрады лестниц и пол. Также будут восстановлены первоначальные габариты проемов репетиционных залов и выходов на сцену. Все оконные проемы раскроют, а козырьки приямков демонтируют и заменят на новые. Реставрационные работы будут финансироваться из столичного бюджета.

Зеленый театр построили из дерева в 1939 году. В 1954 году здание было перестроено и обрело новый художественный образ.