Хэллоуин отпразднуют в Аптекарском огороде

В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 31 октября пройдет тематическая программа в честь праздника Хэллоуин.

Мероприятие начнется в гастрономическом дворике «Садовый буфет» с бесплатного мастер-класса по декору тыкв. При помощи засушенных цветов и других украшений посетители встречи смогут создать сувенир, который является необходимым атрибутом праздника.

Гостей мастер-класса угостят глинтвейном.

— С 20:00 до полуночи будет работать Пальмовая оранжерея. Осмотр экспозиции будет сопровождаться аудиогидом с записью голоса директора Аптекарского огорода Алексея Ретеюма. Он расскажет об истории площадки, — прокомментировала сотрудница пресс-службы сада Таша Шульженко.

Билеты на вход в оранжерею можно приобрести в кассах сада.