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Хэллоуин отпразднуют в Аптекарском огороде
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Хэллоуин отпразднуют в Аптекарском огороде 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы + ещё 4 17 часов назад
Фото: РИА Новости
В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 31 октября пройдет тематическая программа в честь праздника Хэллоуин.
Мероприятие начнется в гастрономическом дворике «Садовый буфет» с бесплатного мастер-класса по декору тыкв. При помощи засушенных цветов и других украшений посетители встречи смогут создать сувенир, который является необходимым атрибутом праздника.
Гостей мастер-класса угостят глинтвейном.
— С 20:00 до полуночи будет работать Пальмовая оранжерея. Осмотр экспозиции будет сопровождаться аудиогидом с записью голоса директора Аптекарского огорода Алексея Ретеюма. Он расскажет об истории площадки, — прокомментировала сотрудница пресс-службы сада Таша Шульженко.
Билеты на вход в оранжерею можно приобрести в кассах сада.
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