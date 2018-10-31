Как Останкинская башня отметит 51-й день рождения

Останкинская телебашня, высота которой составляет 540 метров, заработала 5 ноября 1967 года. Сейчас она транслирует более 40 теле— и радиоканалов.

Целые сутки начиная с полуночи 5 ноября на медиафасадах Останкинской телебашни будут транслировать видеооткрытки. Шоу приурочено к 51-й годовщине со дня открытия телебашни. Его будет хорошо видно даже на дальнем расстоянии.

Для тех, кто в этот день решит посетить телебашню, подготовлено более десятка обзорных экскурсий с просмотром панорамы города на высоте 337 метров. Для участия (в обычные дни стоимость экскурсии на группу составляет три тысячи рублей) достаточно лишь приобрести билет на посещение Останкинской телебашни. Его цена составляет 700 рублей на утренние сеансы, а вечером — 1100. Число участников группы — до 20 человек. Гиды встретят экскурсантов на первом этаже у входа.

«В 51-й день рождения Останкинской телебашни мы хотели бы порадовать горожан и напомнить им о том, какая замечательная достопримечательность существует в столице», — отметили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Гиды расскажут не только о самой башне, но и о достопримечательностях Москвы. С высоты 337 метров можно увидеть Кремль, храм Христа Спасителя , ВДНХ, главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова , деловой центр «Москва-Сити» и многое другое. А в интерактивном комплексе с помощью мультимедийных установок гости смогут узнать о том, что такое танец башни, кто такие «квакши» и почему они зависят от атмосферного давления. Знакомство с мультимедийным комплексом будет сопровождаться рассказом о работе метеостанции Останкинской башни — самой высокой в Москве. Посетители выяснят, что за круглосуточную работу метеостанции отвечает 21 метеория — специальное оборудование, определяющее скорость и направление ветра. Эти датчики посетители часто путают с подающими сигнал телевизионными антеннами, однако именно они собирают информацию о погоде.

Официальная дата открытия телебашни — 5 ноября 1967 года. Ее высота составляет 540 метров. Проект здания был разработан выдающимся советским инженером-конструктором Николаем Никитиным , а в его реализации участвовали более 10 тысяч инженерно-технических специалистов, монтажников и представителей других профессий. В ходе строительства было использовано множество новейших по тем временам технологий, которые были запатентованы и впоследствии использованы на других масштабных объектах.

Почти девять лет с момента постройки Останкинская телебашня оставалась самой высокой в мире. В 1976 году в Торонто была возведена телебашня CN Tower, достигшая отметки 553 метра. Сегодня Останкинская башня предлагает посетителям ежедневные экскурсии по интерактивному мультимедийному комплексу, на смотровую площадку на высоте 337 метров и на 85-й технический этаж. Оттуда можно не только посмотреть на город, но и познакомиться с внутренним устройством самого сооружения. Сейчас Останкинская башня транслирует более 40 теле— и радиоканалов.