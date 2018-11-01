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В Москве завершился сезон велопроката
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В Москве завершился сезон велопроката 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Сезон велопроката завершается в Москве с 1 ноября в связи с наступлением холодов, станции городского проката велосипедов закрываются до весны.
Велосезон начался в столице 25 апреля и стал рекордным по числу поездок.
Как сообщал ранее РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, сезон велопроката в столице завершится 1 ноября, с момента его открытия жители и туристы по состоянию на первые числа октября совершили 4 миллиона поездок, что больше предыдущего сезона велопроката почти на 2 миллиона. Как признался тогда заммэра, такие цифры превысили "самые смелые ожидания" властей.
В этом сезоне горожанам были доступны более 4 тысяч велосипедов на 430 станциях. При этом карта пунктов проката в столице постепенно расширяется: они появляются вблизи станций метро и МЦК, рядом с парками, а также в отдаленных районах города, где у жителей есть потребность в удобном и экологичном транспорте.
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