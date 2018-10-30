Транспортную систему Москвы модернизируют за 5 лет

В течение пяти лет завершится формирование современной транспортной системы, объединяющей в единую сеть метрополитен, железнодорожные линии и дороги, а также транспортно-пересадочные узлы. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

В наследство от СССР Москве, как известно, достался острый дефицит улично-дорожной сети. В XXI веке, при ежегодном высоком уровне автомобилизации, город уже к 2013 году мог ожидать транспортный коллапс. Именно поэтому городские власти приняли решение значительно увеличить ассигнования на дорожно-транспортное строительство. Причем речь шла непросто о возведении новых дорог, мостов и пешеходных переходов, а о капитальной реконструкции морально и технически устаревших магистралей, развязок и эстакад, а также о формировании удобных поперечных связей, которых мегаполису так не хватало.

— За прошедшие восемь лет в столице построено, реконструировано и открыто для движения 815 километров дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад, появилось 215 новых наземных и подземных пешеходных переходов, — приводит цифры Марат Хуснуллин.

Как отмечают эксперты PWC, Москва на сегодняшний день является единственным мегаполисом мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.

— И снижать темпы и объемы строительства Москва не намерена: втечение ближайших пяти лет в столице будет строиться и реконструироваться не менее 90 километров дорог ежегодно, и к 2023 году будет введено в эксплуатацию 485 километров новых магистралей, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов, — продолжает глава столичного Стройкомплекса.

По его словам, ключевым проектом остается формирование нового полноценного транспортного кольца — четырех хордовых магистралей: Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, к строительству которой город также приступает, и Южной рокады.

С севера на запад

Строительство Северо-Западной хорды — инфраструктурный мегапроект, сравнимый по масштабам со строительством Третьего транспортного кольца. Однако эта магистраль, связывающая север и запад мегаполиса, втрое длиннее Третьего транспортного кольца.

— Северо-Западная хорда закончена с точки зрения формирования улично-дорожной сети, — отметил Марат Хуснуллин. — Всего построено 26 искусственных сооружений, в том числе самые сложные в России Алабяно-Балтийский тоннель и винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения. Всего мы соединили таким образом десять районов, так или иначе это улучшило транспортную доступность для трех миллионов человек, проживающих в Москве.

Как сообщил первый заместитель руководителя городского Департамента строительства Петр Аксенов , сегодня среди объектов Северо-Западной хорды остается завершить строительство балочного моста на Карамышевской набережной. Его планируется открыть в 2019 году.

— Все остальные объекты Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта завершены, — отметил он.

С севера на восток

Сейчас автомобилисты могут воспользоваться шестью участками Северо-Восточной хорды: от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, от Измайловского до Щелковского шоссе, от Щелковского до Открытого шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД. Хорда стала непрерывной на участках от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и от Открытого шоссе до МКАД. Это почти 80 километров дорог, 67 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов. На севере Москвы хорда продолжается и за МКАД, переходя в магистраль М11 Москва — Санкт-Петербург.

— Оставшиеся два участка, от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе, сейчас проектируют, — сказал Марат Хуснуллин.

С востока на юг

Протяженность Юго-Восточной хорды, которая сегодня находится в активной стадии проектирования, составит порядка 36 километров.

— Новая магистраль на всем своем протяжении пройдет в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД. Хорда позволит создать поперечную связь между самыми загруженными дорогами Москвы — Рязанским и Волгоградским проспектами, Каширским и Варшавским шоссе, — рассказал Хуснуллин.

Концепцию обсуждали 80 лет

Идея создания хорд в Москве была предложена еще в первой половине прошлого столетия. В 1930-е годы о хордах говорил известный российский планировщик, урбанист Анатолий Якшин. Уже позже, в 1970-е годы, его ученики, среди которых Александр Стрельников , ведущий российский эксперт в области транспортного планирования, вновь вернулись к теме обсуждения крупных районных связок.

Хотя в те времена автомобилей на улицах столицы было немного, но уже тогда становилось понятно, что количество транспорта в Москве будет расти. Концепция хорд была заложена в Генеральном плане Москвы 1971 года. В нем, помимо Московской кольцевой автодороги и Садового кольца, были запроектированы два новых кольца, а также предусматривалось строительство четырех скоростных хордовых трасс.

Однако строительство не получило должного финансирования. Постепенно были застроены участки, на которых предполагалось возводить хорды, денежные средства бросили на строительство Третьего, а затем Четвертого транспортного кольца. К планам по строительству хорд вернулись только в 2011 году.

Самым сложным участком Северо-Западной хорды оказался Алабяно-Балтийский тоннель. Его строительство началось в 2006 году в рамках проекта «Большой Ленинградки». Планировалось, что он будет состоять из двух частей: первая свяжет улицы Алабяна и Балтийскую, вторая — Балтийскую и Большую Академическую. Сдача первой очереди тоннеля была запланирована на 2009 год, но концепция проекта несколько раз менялась, а сроки — переносились. В 2011 году было решено включить тоннель в состав Северо-Западной хорды. Полностью его ввели в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Владимир Жидкин руководитель департамента развития новых территорий города Москвы:

— Строительство дорог в районе поселка Коммунарка с выходом на улицу Поляны даст возможность связать Новую Москву с Юго-Восточной хордой. Всего за последние годы построено более ста километров автодорог в Новой Москве. Сразу хочу сказать, что все они — современные магистрали, ни в чем не уступают, скажем, европейским дорогам такой же категории. Обязательно предусматриваем хорошее освещение, ливневки, тротуары, велосипедные дорожки, шумозащитные экраны плюс проводим качественное благоустройство прилегающей территории, высаживаем сотни деревьев и кустарников. Если посмотреть на карту ТиНАО, можно тут же определить, что наши новые дороги — это прежде всего хордовые связи. Ими мы соединяем, к примеру, Киевское и Калужское шоссе, населенные пункты. По нашим новым дорогам уже можно, не выезжая на МКАД, проехать от Минского шоссе до Южного Бутова. Именно эту тенденцию — хордовую — мы заложили и на перспективу. В наших планах на ближайшие три года — строительство не менее двухсот километров автодорог в Новой Москве. Их хордовая составляющая, безусловно, сохранится.

Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы: