Кинотеатры превратят в современные развлекательные центры

Кинотеатры столицы превратятся в современные развлекательные центры

Москве началась серьезная модернизация зданий 39 советских кинотеатров. Первый обновленный кинотеатр «Ангара» откроется уже в начале 2019 года. Какие изменения ждут зрителей, «Вечерке» рассказал главный архитектор проекта реконструкции Алексей Беляков

— Работы ведутся на 11 объектах. Для нас они обладают особой ценностью — уникальным расположением в сердце густонаселенных жилых районов. Когда-то они были центрами культуры и досуга, удобно расположенными рядом с домом. На базе этих объектов мы создаем сеть современных комплексов. Цель проекта — воссоздать историческую функцию кинотеатров и наполнить их новыми возможностями, — сказал он.

В модернизированных зданиях москвичи смогут решать насущные проблемы, а также проводить свободное время с интересом и пользой для себя.

В программу модернизации вошли кинотеатры, которые расположены между Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой. В шаговой доступности от них находятся сотни жилых домов, в которых проживают порядка 2,5 миллиона москвичей.

Важно, что здания сносить не будут. Напротив, помещения перестроят и наполнят новыми функциями. После реконструкции в каждом из них создадут единое пространство киноэтажа. Их оператором станет крупная южнокорейская компания, которая предложит москвичам качество кинопросмотра бизнес-класса по экономичной цене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Устаревшие постройки станут районными центрами, ориентированными на потребности местных жителей. Развитие социокультурных объектов — одна из важных задач градостроительной политики Москвы. Проекты реконструкции разрабатываются исходя из потребностей районов, и набор функций индивидуален для каждого здания.

КСТАТИ

Весной к своему 60-летию был отремонтирован старейший кинотеатр столицы «Факел». Стены в фойе расписали названиями культовых фильмов. А еще здесь появился проектор для показа фильмов с пленки и авторского кино.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

После реконструкции общая площадь всех 39 кинотеатров составит 490 тысяч квадратных метров. Так, площадь кинотеатра «Ангара» составит 12 тысяч квадратных метров, хотя сейчас не превышает и 3 тысяч.