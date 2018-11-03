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Cегодня в столице пройдет «Ночь искусств»
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Мост затонул в Ростове-на-Дону

Cегодня в Москве пройдет «Ночь искусств» 

Москва меняется + ещё 8 3 ноября 2018
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Гостей ждут с утра до вечера в музеях, театрах, культурных центрах, библиотеках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Бесплатные мероприятия будут идти с утра до вечера в музеях, театрах, культурных центрах, библиотеках. На шести площадках, в том числе на Рижском и Киевском вокзалах, в музее Останкинской телебашни и Московском планетарии, подготовлена специальная программа. Темой этого года станет возраст и его влияние на самоидентификацию горожанина. В центре внимания будут два поколения — люди старше 75 лет и младше 25″, — говорится в сообщении.
С полной программой акции можно ознакомиться на сайте https://www.mos.ru/city/projects/artnight/
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