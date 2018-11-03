Cегодня в столице пройдет «Ночь искусств»

Cегодня в Москве пройдет «Ночь искусств»

Гостей ждут с утра до вечера в музеях, театрах, культурных центрах, библиотеках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатные мероприятия будут идти с утра до вечера в музеях, театрах, культурных центрах, библиотеках. На шести площадках, в том числе на Рижском и Киевском вокзалах, в музее Останкинской телебашни и Московском планетарии, подготовлена специальная программа. Темой этого года станет возраст и его влияние на самоидентификацию горожанина. В центре внимания будут два поколения — люди старше 75 лет и младше 25″, — говорится в сообщении.