Спрос на апартаменты в Москве вырос в 1,5 раза

Спрос на апартаменты в Москве вырос за год почти в 1,5 раза

Спрос на апартаменты в новостройках Москвы вырос в третьем квартале 2018 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в исследовании компании "Метриум", специализирующейся на продаже недвижимости и консалтинге в Московском регионе.

"По подсчетам экспертов "Метриум", в III квартале спрос на апартаменты в массовых новостройках Москвы вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом продажи квартир массового сегмента увеличились менее значительно — на 30%", — говорится в сообщении.

Количество сделок с апартаментами бизнес-класса возросло также на 45%. При этом, по подсчетам аналитиков "Метриум", в третьем квартале 2018 года квартир бизнес-класса было продано на 87% больше, чем год назад.

"Потенциал спроса на массовые апартаменты остается высоким. На рынке новостроек есть клиенты, готовые приобретать жилье данного формата, несмотря на его юридическую специфику. Конечно, ими движет соображение выгоды, потому что апартаменты значительно дешевле", — сообщает компания со ссылкой на управляющего партнера "Метриум" Марию Литинецкую.

Выбор у желающих купить апартаменты в Москве относительно ограничен: на рынке представлено всего 24 комплекса апартаментов комфорт-класса, тогда как классическое жилье на первичном рынке насчитывает почти 90 комплексов.

По подсчетам "Метриум", средняя стоимость приобретенного в третьем квартале 2018 года массового апартамента составила 5,4 млн рублей. При этом квартира того же класса в среднем обошлась покупателю в 7,9 млн рублей, то есть на 32% дороже. В бизнес-классе средний апартамент был приобретен за 11,8 млн рублей, тогда как квартира в данном сегменте стоила 14,5 млн рублей — на 19% дороже.

"Учитывая рост ставок по ипотеке, в будущем интерес к массовым апартаментам возрастет благодаря их доступным ценам", — заключает Литинецкая.

Проблема апартаментов

Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.