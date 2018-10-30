Названо число привитых у станций метро москвичей

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Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями метро и МЦК в Москве сделали около 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"За счет увеличенного периода проведения акции и большего количества мобильных пунктов в этом году у метро прививки сделали почти на четверть больше пассажиров, чем в прошлом", — говорится в сообщении.
Чаще всего прививки делали на станциях метро "Белорусская" "Речной вокзал", "Петровско-Разумовская", "Семеновская", "Пражская", "Домодедовская", "Ясенево" и на станции МЦК "Владыкино".
Вакцинация проводилась на 29 станциях подземки и 3 станциях МЦК в течение 8 недель — с 20 августа по 28 октября. Привиться могли все граждане РФ, достигшие 18 лет, после предъявления паспорта, письменного согласия и медосмотра.
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