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Москвичей поблагодарили за честность в автобусах
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Москвичей поблагодарили за честность в автобусах 

Мослента + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter об изменениях, которые произошли в наземном общественном транспорте после отказа от турникетов.
«Спасибо всем, кто честно оплачивает проезд. Эти деньги идут на зарплату водителей, эксплуатацию и уборку автобусов», — обратился он к горожанам.
Градоначальник подчеркнул, что теперь пассажиры общественного транспорта экономят на посадке до 20 минут.
Турникеты убрали из наземного транспорта Москвы 1 сентября. Вместо них установили валидаторы и наняли контролеров. Новую схему опробовали летом на московских трамваях и популярных автобусных маршрутах. В результате экономия времени для пассажиров составила минимум пять минут.
Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве составляет тысячу рублей.
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