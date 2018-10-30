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В Москву прилетели снегири
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Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу

В Москву прилетели снегири 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Вячеслав Загубин
Снегири были замечены в московских парках с приходом холодов, сообщили РИА Новости в "Мосприроде" во вторник.
"С приходом в Москву холодов — прилетели снегири. Их легко заметить по ярко-розовой груди у самцов, а также по характерному негромкому меланхолическому голосу, издаваемого птицами в виде "фю", фить", "пить", "пють", — рассказали агентству в учреждении.
Так, птицы были замечены на территории Измайловского парка, в Битцевском лесу, в ландшафтных заказниках Теплый стан, Тропаревский, и природном заказнике "Долина реки Сетунь".
"Снегирь — символ зимы, но мало кто знает, что эти пернатые на территории города гнездятся. Выводки снегирей регистрировали в Лосином острове и Битцевском лесу, но массовый налет птиц в Москву происходит в осенне-зимние кочевки, снегири из северных регионов России слетаются в город", — рассказали в учреждении.
Как отметили специалисты "Мосприроды", снегири — птицы преимущественно растительноядные и даже птенцов выкармливают почти только семенами: зимой они достают семена из плодов ягод и яблонь, также разгрызают своими массивными клювами крылатки ясеней и кленов, но больше всего любят семена сирени.
"Все эти деревья и кустарники в большом количестве растут в Москве, что и привлекает птиц, которые массово слетаются в город в зимний период", — добавили в учреждении.
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