Плавающие фонтаны установят в пойме реки Битцы

Плавающие фонтаны установят в парке в пойме реки Битцы

На юго-западе столицы в парке в пойме реки Битцы установят два плавающих фонтана с динамической подсветкой.

"Они станут одним из украшений набережной, созданной вдоль береговой линии Верхнего и Малого Качаловских прудов. Фонтаны установят на водной глади прудов. Удерживать их на месте помогут тяжелые грузы — якоря", — говорится на портале мэра и правительства Москвы

В пресс-службе московского департамента капитального ремонта отметили, что у фонтанов, как планируется, будет классическая трехуровневая форма, на каждом фонтане установят по 20 светильников. 17 струй воды будут бить из каждого фонтана с максимальной высотой 11 метров.

Ранее сообщалось, что в парке приступили к высадке деревьев. Работы по комплексному благоустройству и озеленению территории парка охватили площадь 14,7 гектара. Там уже высадили 210 деревьев, включая такие породы, как сосна, пихта, лиственница и красный клен.

Планируется, что на территории парка появится и около тысячи новых кустарников. Среди них − барбарис, гортензия, дерен, ирга и спирея. По словам специалистов, все эти растения приспособлены для жизни в нашей климатической полосе и к сложным городским условиям.