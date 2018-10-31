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Власти рассказали об уровне госдолга столицы
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Власти Москвы рассказали об уровне госдолга столицы 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что к 2019 году уровень государственного долга в Москве снизится до 30 млрд рублей.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Размер государственного долга Москвы на сегодня у нас составляет 34 млрд рублей, в ноябре месяце мы погасим 4,3 млрд рублей государственного долга. И в новую трёхлетку мы войдём с объёмом долга в 30 млрд рублей», — сказала Зяббарова.
Об этом она заявила во время выступления на заседании Московской городской думы, посвящённом рассмотрению бюджета в первом чтении.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные власти выделили 71,6 млн рублей на поддержку московских фермеров.
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