Власти рассказали об уровне госдолга столицы

Руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что к 2019 году уровень государственного долга в Москве снизится до 30 млрд рублей.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Размер государственного долга Москвы на сегодня у нас составляет 34 млрд рублей, в ноябре месяце мы погасим 4,3 млрд рублей государственного долга. И в новую трёхлетку мы войдём с объёмом долга в 30 млрд рублей», — сказала Зяббарова.
Об этом она заявила во время выступления на заседании Московской городской думы, посвящённом рассмотрению бюджета в первом чтении.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные власти выделили 71,6 млн рублей на поддержку московских фермеров.