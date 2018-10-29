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Побит рекорд СССР по темпам строительства метро
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15 станций, 32 километра новых линий и два депо: побит рекорд СССР по темпам строительства метро 

Mos.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
С начала года в Москве введен рекордный объем объектов метрополитена: 15 станций, 32 километра новых линий и два депо для обслуживания поездов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Строительство объектов метрополитена в 2018 году бьет все рекорды. В советский период максимум, который был достижим, — 13 станций в год. Мы уже сдали 32 километра новых линий, 15 станций и два депо», — уточнил Андрей Бочкарев.
Также он отметил, что строительство еще 10 станций вошло в финальную стадию.
«Совершенно точно сдадим до конца года «Беломорскую» на Замоскворецкой линии, а также «Савеловскую» на Большой кольцевой», — добавил глава ведомства.
Кроме того, как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, почти завершен участок Некрасовской линии от станции «Косино» до «Некрасовки» протяженностью 6,9 километра. Открыть участок для пассажиров планируют также в конце этого года.
Активно идет работа над проектом Московских центральных диаметров (МЦД), которые будут проложены из Подмосковья через центр столицы. Предполагается, что поезда будут ходить с интервалом как на Московском центральном кольце (МЦК) — каждые шесть минут.
«Фактически это дополнительные линии метро, только в наземном исполнении. Работать они будут в том же режиме, что МЦК. Комфортность поездов и новых платформ позволит превзойти стандарты метрополитена», — сообщил Андрей Бочкарев.
Два первых диаметра — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — запустят в конце 2019 — начале 2020 года. По прогнозам экспертов, МЦД превратят Москву в крупнейший транспортный хаб в Европе.
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