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Новые станции московского метро строят на века
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Новые станции московского метрополитена строят на века 

Говорит Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя генерального директора — главного инженера АО «Мосинжпроект» Николая Бабушкина. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро.
«Все новые станции должны прослужить не менее 250 лет. Поэтому можно без преувеличения сказать, что мы строим на века. За это время их только модернизируют, обновляют оборудование и архитектурный облик», — рассказал в интервью порталу Стройкомплекса Николай Бабушкин.
Он отметил, что в 2018 году планируется завершение строительства шести новых станций столичной подземки — четырех на новой Некрасовской (Кожуховской) линии на участке от «Некрасовки» до «Косино», «Беломорской» на Замоскворецкой ветке и «Савёловской» («Нижняя Масловка») на Большой кольцевой линии московского метрополитена. Кроме того, планируется закончить строительство электродепо «Руднево».
По словам Николая Бабушкина, до 2025 года в Москве будут построены десятки новых станций метро.
«В первую очередь, завершится строительство Большой кольцевой линии. Кроме того, в Москве появляются и развиваются новые районы, и наша задача — создать для них современную и удобную транспортную инфраструктуру. Основными направлениями для развития метрополитена останутся: север города, Новая Москва и Восточный округ», — уточнил главный инженер «Мосинжпроекта».
Напомним, с начала 2018 года были открыты 15 новых станций на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях московского метрополитена. Введены в эксплуатацию электродепо «Лихоборы» и «Солнцево».
Начиная с 2011 года под управлением АО «Мосинжпроект» построено 75 километров линий и 36 новых станций московского метро.
28 октября 2018 года компании «Мосинжпроект», оператору ключевых градостроительных программ Москвы, исполнилось 60 лет.
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