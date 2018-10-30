Новые станции московского метро строят на века

Новые станции московского метрополитена строят на века

Об этом сообщил портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя генерального директора — главного инженера АО «Мосинжпроект» Николая Бабушкина. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро.

«Все новые станции должны прослужить не менее 250 лет. Поэтому можно без преувеличения сказать, что мы строим на века. За это время их только модернизируют, обновляют оборудование и архитектурный облик», — рассказал в интервью порталу Стройкомплекса Николай Бабушкин.

Он отметил, что в 2018 году планируется завершение строительства шести новых станций столичной подземки — четырех на новой Некрасовской (Кожуховской) линии на участке от «Некрасовки» до «Косино», «Беломорской» на Замоскворецкой ветке и «Савёловской» («Нижняя Масловка») на Большой кольцевой линии московского метрополитена. Кроме того, планируется закончить строительство электродепо «Руднево».

По словам Николая Бабушкина, до 2025 года в Москве будут построены десятки новых станций метро.

«В первую очередь, завершится строительство Большой кольцевой линии. Кроме того, в Москве появляются и развиваются новые районы, и наша задача — создать для них современную и удобную транспортную инфраструктуру. Основными направлениями для развития метрополитена останутся: север города, Новая Москва и Восточный округ», — уточнил главный инженер «Мосинжпроекта».

Напомним, с начала 2018 года были открыты 15 новых станций на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях московского метрополитена. Введены в эксплуатацию электродепо «Лихоборы» и «Солнцево».

Начиная с 2011 года под управлением АО «Мосинжпроект» построено 75 километров линий и 36 новых станций московского метро.

28 октября 2018 года компании «Мосинжпроект», оператору ключевых градостроительных программ Москвы, исполнилось 60 лет.