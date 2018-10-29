К 1 ноября установят 5,6 тыс. контейнеров с щебнем

В Москве к 1 ноября установят более 5,6 тысячи контейнеров с щебнем

Более 5,6 тысячи оранжевых контейнеров с резервом противогололедных материалов установят на улицах, тротуарах, подходах к МЦК в Москве до 1 ноября, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Контейнеры с противогололедными материалами до 1 ноября установят на тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к станциям МЦК, пешеходных маршрутах, у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов и транспортно-пересадочных узлов", — сказал Бирюков в понедельник, уточнив, что всего по городу будет установлено 5620 контейнеров с гранитным щебнем фракции 2-5 миллиметров.

Он пояснил, что гранитный щебень будет использоваться для дополнительной обработки дорожных покрытий во время осложнения погодных условий — например, при ледяном дожде.

"Адреса установки контейнеров определены по результатам анализа дорожной ситуации прошлых лет", — уточнил заммэра.

Вице-мэр отметил, что за каждым адресом закрепят бригаду ручной уборки, в круглосуточные обязанности которой войдет регулярный обход территории для выявления и устранения очагов гололеда, проведение локальной обработки, своевременное пополнение контейнеров гранитным щебнем.