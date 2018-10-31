В Москве появится жилье на воде

Пять плавучих поселков появится в акватории Канала имени Москвы

Пять плавучих поселков хотят разместить в акватории трех водохранилищ канала имени Москвы. Об этом сообщили в российско-датской компании Houseboat.ru, передает агентство «Москва».

Как уточнили представители компании Агентству "Москва", в 2019–2020 годах планируют создать пять поселков на воде. Каждый из таких поселков будет включать 15–30 домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Они разместятся на Химкинском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах, которые являются частью акватории Канала имени Москвы. "Система для швартовки хаусботов будет выполнена из плавучих бетонных пирсов", — пояснили в Houseboat, отметив, что даже сильные морозы или перепады уровня воды для таких пирсов — не помеха. В компании также добавили, что в каждом конкретном случае форма плавучего поселка зависеть от формы акватории.

По информации Houseboat, стоянка хаусботов, включая коммунальные платежи, обойдется жильцам в 30–40 тысяч рублей в месяц.

"Для сравнения стоимость стоянки аналогичной по длине яхты в Московском регионе — в два–три раза дороже", — подчеркнули в компании.

Ранее в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" сообщили, что в акватории трех водохранилищ планируют применить зарубежный опыт строительства плавучих домов и развития речной инфраструктуры. Хаусботы будут собирать в России, причем большая часть комплектующих — отечественного производства, отметили в пресс-службе.