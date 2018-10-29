Ещё
Началась реставрация арки дома актёров МХАТа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начали реставрировать арку дома актёров МХАТа 

RT на русском + ещё 9 10 часов назад
Фото: mos.ru
В Москве начали реставрировать белокаменную арку дома актёров МХАТа, сообщает портал мэра и правительства.
Здание в Глинищевском переулке является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все работы согласованы с департаментом культурного наследия и проводятся под контролем специалистов ведомства.
Арка по своему оформлению похожа на триумфальную. На её колоннах можно увидеть барельефы «Карнавал искусств» и «Парад физкультурников». Автор — советский скульптор-монументалист Георгий Мотовилов.
«Это здание возвели для сотрудников Московского художественного академического театра и театра имени Станиславского», — напомнил глава департамента Алексей Емельянов.
Дом построен в 1938 году. Начавшиеся работы — первые за его историю, пишет «Вечерняя Москва».
Как передаёт m24, реставрация должна завершиться до весны 2019 года.
Ранее сообщалось, что жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединённое рабочее строительство» попал в список объектов культурного наследия регионального значения.
RT на русском: последние новости
В Москве ограничат движение транспорта во время прощания с Караченцовым Почти 40 пассажирских поездов задерживаются из-за подтоплений на Кубани Московский зоопарк перейдёт на зимнее расписание с ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку изнасиловали у храма в Индии
Прощание с Караченцовым50
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель39
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца53
Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка4
Видео
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
03:09
Никакой политики. Меркель сделала еще одно заявление
В мире
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
00:34
В центре Туниса смертница устроила взрыв
Происшествия
03:57
Основательница WWF в России погибла под Брянском
Происшествия
00:59
Шаляпин и Виталина продефилировали по подиуму
Шоу-бизнес
01:47
Россиянку изнасиловали у храма в Индии
Происшествия Другое
04:18
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
00:53
Журналист НТВ погиб в Москве
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение