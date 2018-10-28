Ещё
Собянин назвал дату открытия катка на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин назвал дату открытия катка на ВДНХ 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл дату начала зимнего сезона в столичном парке ВДНХ. Градоначальник также анонсировал новые развлечения, которые ждут всех жителей и гостей столицы.
По словам главы города, открытие катка и тюбинговой горки состоится 30 ноября. При этом впервые в парке можно будет сыграть в кёрлинг или юкигассен — японскую командную игру в снежки, рассказал столичный мэр в своём микроблоге в Twitter.
Как сообщал News.ru, по-настоящему зимняя погода установится в Москве во второй-третьей декаде декабря. При этом синоптики отмечают, что предстоящая зима не будет суровой.
News.ru: последние новости
Власти Москвы назвали число оштрафованных безбилетников Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве Дополнительные поезда перевозят пассажиров в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показаны массовые пуски ракет из С-400150
«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей686
Умерла Марина Ливанова19
МИД отреагировал на сообщения об ультиматуме в ЦАР224
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз70
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
05:52
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум
В мире Армия
00:39
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз
В мире
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
00:39
Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего
Армия Оружие
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение