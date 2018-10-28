Собянин назвал дату открытия катка на ВДНХ

Зимний сезон на #ВДНХ откроется 30 ноября. Кроме привычных катков и тюбинговой горки будут новые развлечения. Все еще экзотичный для нашей страны керлинг и японская командная игра в снежки — юкигассен. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 октября 2018 г. Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл дату начала зимнего сезона в столичном парке ВДНХ. Градоначальник также анонсировал новые развлечения, которые ждут всех жителей и гостей столицы.

По словам главы города, открытие катка и тюбинговой горки состоится 30 ноября. При этом впервые в парке можно будет сыграть в кёрлинг или юкигассен — японскую командную игру в снежки, рассказал столичный мэр в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщал News.ru, по-настоящему зимняя погода установится в Москве во второй-третьей декаде декабря. При этом синоптики отмечают, что предстоящая зима не будет суровой.