Ещё
Все берега Москвы-реки благоустроят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территорию вдоль Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет 

Москва24 + ещё 7 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Все городское пространство вдоль Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас в южной части города обустроено порядка 50 километров пешеходно-тропиночной сети с одной и другой стороны вдоль Москвы-реки. Если взять всю нашу будущую пятилетку, те решения, которые приняты мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным, то примерно все береговое пространство вдоль Москвы-реки будет до конца обустроено. Нам предстоит сделать еще в два раза больше, чем сделано, в ближайшие годы", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Бирюков также подчеркнул, что при обустройстве любого общественного пространства столицы власти учитывают пожелания самих москвичей.
C 2017 года городские власти занимаются реализацией проекта по обустройству московских набережных. В программу входит развитие прилегающих территорий, запуск пассажирского движения по воде, реконструкция мостов и многое другое. Конец проекта намечен на 2019 год.
Ранее сообщалось, что столичные власти также планируют благоустройство реки Яузы. До конца 2019 года ее очистят от ила, мусора и болотных растений, углубят русло и укрепят берега, а кроме того, в реку запустят рыбью молодь.
Река Яуза берет начало в недрах национального парка "Лосиный остров", протекает по Мытищам, затем — по Москве и впадает в Москва-реку у Большого Устьинского моста. Ее общая длина 48 километров, а протяженность в черте столицы — 27,6 километра.
Москва24: последние новости
Следы старинного поселения нашли на Серебрянической набережной Почти 150 тысяч человек в Москве оштрафовали за неоплату проезда Уникальную трассу для биатлона и лыж построили в Москве
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление по итогам саммита в Стамбуле79
Украине предложили извиниться перед Россией450
Выход США из ДРСМД назвали подарком для Путина156
Россия вооружит Кубу1088
Кейт Миддлтон вновь попала в «интересное положение»25
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
01:47
Стареющему Деппу отказали в новых «Пиратах»
Шоу-бизнес
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
00:47
Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Украина Статьи
01:38
Пашинян: Армения может закупить оружие у США
В мире Статьи
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение