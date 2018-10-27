Все берега Москвы-реки благоустроят

Территорию вдоль Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет

Все городское пространство вдоль Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сейчас в южной части города обустроено порядка 50 километров пешеходно-тропиночной сети с одной и другой стороны вдоль Москвы-реки. Если взять всю нашу будущую пятилетку, те решения, которые приняты мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным, то примерно все береговое пространство вдоль Москвы-реки будет до конца обустроено. Нам предстоит сделать еще в два раза больше, чем сделано, в ближайшие годы", — сказал он, передает Агентство "Москва".

Бирюков также подчеркнул, что при обустройстве любого общественного пространства столицы власти учитывают пожелания самих москвичей.

C 2017 года городские власти занимаются реализацией проекта по обустройству московских набережных. В программу входит развитие прилегающих территорий, запуск пассажирского движения по воде, реконструкция мостов и многое другое. Конец проекта намечен на 2019 год.

Ранее сообщалось, что столичные власти также планируют благоустройство реки Яузы. До конца 2019 года ее очистят от ила, мусора и болотных растений, углубят русло и укрепят берега, а кроме того, в реку запустят рыбью молодь.

Река Яуза берет начало в недрах национального парка "Лосиный остров", протекает по Мытищам, затем — по Москве и впадает в Москва-реку у Большого Устьинского моста. Ее общая длина 48 километров, а протяженность в черте столицы — 27,6 километра.