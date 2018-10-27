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Подсчитано число «зайцев» в наземном транспорте
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Подсчитано число «зайцев» в наземном транспорте Москвы 

Мослента + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Контролеры оштрафовали почти 150 тысяч безбилетников в наземном городском пассажирском транспорте с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает агентство «Москва».
«С 1 сентября мы убрали турникеты на всем наземном транспорте. Просим москвичей еще внимательней относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору», — напомнили представители учреждения.
Они отметили, что контролеры работают с видеорегистраторами, благодаря чему облегчается процесс разрешения спорных случаев.
«Организатор перевозок» также призвал москвичей ответственнее пользоваться наземным транспортом. Законопослушное поведение пассажира и своевременная оплата проезда позволяет городу регулярно обновлять транспорт, совершенствовать инфраструктуру и добавлять новые сервисы.
Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей.
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